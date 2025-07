Klimaprotest am Apple Store: Tim Cook in der Kritik

Die Klimabewegung Extinction Rebellion nimmt die passive Haltung des Apple-Chefs Tim Cook gegenüber dem umweltpolitischen Handeln der Trump-Regierung zum Anlass, zum Boykott von Apple aufzurufen. Die Gruppierung hat mit einer Protestaktion am New Yorker Apple Store an der Fifth Avenue für Aufsehen gesorgt.

Aktivisten des New Yorker Ablegers von Extinction Rebellion haben sich gestern beim Apple Store an der Fifth Avenue versammelt und unter anderem den über dem Eingang befindlichen Glaskubus besprüht, um auf die aus ihrer Sicht widersprüchliche Klimapolitik der großen Technologiekonzerne aufmerksam zu machen.

In 2023, Tim Cook called combatting climate change one of the most urgent priorities of our time. Fast forward to 2025, and he’s donating to Trump—the man leading the charge to roll back all climate progress.

Im Fokus der Kritik steht dabei auch der Apple-Chef Tim Cook, der gemeinsam mit den Chefs von Unternehmen wie Google und Meta in der Vergangenheit öffentlich seine Unterstützung für das Pariser Klimaabkommen bekundet hatte, sich inzwischen jedoch nicht mehr klar positioniert. Apple und andere große Unternehmen hätten im Vorfeld der Amtseinführung von Donald Trump auf die Unterzeichnung eines Schreibens verzichtet, in dem sich Firmen erneut zum Klimaschutz hätten bekennen sollen. Gleichzeitig seien einige dieser Konzerne bei offiziellen Anlässen der neuen US-Regierung präsent gewesen.

Kritik an KI und Kohlestrom für Rechenzentren

Besonders in der Kritik steht ein im April unterzeichneter Erlass von Donald Trump, wonach Rechenzentren in den Vereinigten Staaten teilweise mit Kohlestrom betrieben werden sollen. Die Umweltaktivisten werfen den Unternehmen vor, sich nicht ausreichend gegen diese Entwicklung zu stellen und durch ihr Schweigen die Ausweitung fossiler Energienutzung in Kauf zu nehmen.

Zudem verweist Extinction Rebellion auf die steigenden Treibhausgasemissionen der Branche. Der stark zunehmende Einsatz von Rechenzentren zur Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz führe zu einem erheblichen Anstieg des Strombedarfs.

Bei der Aktion am New Yorker Apple Store wurde der Apple-Chef mit Graffiti wie „Tim + Trump = Toxic“ auch namentlich kritisiert. Der Slogan hatte allerdings nicht lange Bestand, der Name des Apple-Chefs wurde von Angestellten unverzüglich entfernt und lediglich der Rest blieb stehen.