Logi Dock Flex: Neues USB-C-Dock mit Touchscreen und Terminen

Logitech schwärmt von einer Zukunft, in der Teams benötigte Schreibtische über den hauseigenen „Desk Booking Service“ reservieren, und Kurzgespräche mit den Kollegen per Logi Tune führen. Am Arbeitsplatz werden mobile Rechner per USB-C-Kabel mit dem Logi Dock Flex verbunden – dieser schiebt dem jeweiligen Mitarbeiter alle relevanten Termine und Meetings auf die Maschine.

In offenen Büro-Settings lassen sich die kleinen Stationen dabei flexibel konfigurieren und können so auch auf geteilten Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

Das Business-Versprechen des Logi Dock Flex: Über den kleinen Monitor sollen Kalender-Termine eingeblendet, Meetings angezeigt und die Teilnahme an Videochats per Microsoft Teams oder Zoom auf Knopfdruck ermöglicht werden.

Der Zubehör-Anbieter Logitech hat mit dem heute neu vorgestellten Logi Dock Flex ein neues Schreibtisch-Accessoire vorgestellt, das in erster Line um Geschäftskunden wirbt und noch im Herbst des laufenden Jahres in den Mart starten soll.

