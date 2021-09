Kindle Paperwhite: Amazon stellt drei neue Modelle vor

Amazon bietet ab sofort die Möglichkeit zur Vorbestellung der neuen Geräte. Die neue Generation des Kindle Paperwhite geht am 27. Oktober in den Verkauf, der Kindle Paperwhite Signature Edition wird Amazon zufolge ab dem 10. November ausgeliefert.

Quasi als Premium-Variante des Paperwhite bietet Amazon zukünftig auch eine Kindle Paperwhite Signature Edition an. Zu den oben genannten Funktionen des Standardmodells kommt ein zusätzlicher Lichtsensor, mit dessen Hilfe sich die Bildschirmbeleuchtung automatisch an die Umgebung anpassen lässt. Darüber hinaus ist die Signature Edition der erste Kindle, der sich auch drahtlos über Qi aufladen lässt – hier werden Standard-Qi-Ladegeräte ebenso unterstützt wie ein spezielles Ladedock. Im Gegensatz zu den 8 GB Speicherplatz des gewöhnlichen Kindle Paperwhite ist die Signature Edition mit satten 32 GB ausgestattet. Den Verkaufspreis gibt Amazon hier mit 189,99 Euro an.

Mit 6,8 Zoll verfügt der neue Kindle Paperwhite über ein größeres Display als sein 6 Zoll großer Vorgänger, gleichzeitig wurden die Bildschirmränder vor allem oben und an den Seiten nennenswert verkleinert. Die Auflösung bleibt bei 300 ppi, der Bildschirm lässt sich in der Maximalstufe nun aber nochmal zehn Prozent heller einstellen und auch die Farbtemperatur ist regulierbar. Der neu integrierte schnellere Prozessor soll das Umblättern um bis zu 20 Prozent beschleunigen.

