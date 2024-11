Kindle Colorsoft: Farbige PDFs nur bei drahtloser Übertragung

Erste Tests des neuen Kindle Colorsoft haben eine Einschränkung bei der Farbanzeige zutage gefördert, die darauf schließen lässt, dass farbige Inhalte in eigenen Dokumenten nur nach vorheriger Aufbereitung durch Amazon angezeigt werden können.

„Send to Kindle“ alternativlos

Wie das Fachmagazin „The eBook Reader“ berichtet, werden farbige PDF-Dateien, die per USB auf das Gerät übertragen werden, ausschließlich in Graustufen angezeigt.

Um die Darstellung in Farbe zu ermöglichen, müssen PDF-Dateien zwingend über die „Send to Kindle“-Funktion übermittelt werden. Wer von der lokalen Sideloading-Funktion Gebrauch macht, mit der PDFs direkt per USB-Kabel auf das Gerät geladen werden, muss sich hingegen mit einer Schwarz-Weiß-Anzeige begnügen.

Diese Einschränkung scheint jedoch nur für PDF-Dateien zu gelten. E-Books, die auf gleiche Weise übertragen werden, werden auch bei USB-Übertragung in Farbe dargestellt.

Einschränkungen auch beim Kindle Scribe

Ähnliche Einschränkungen sind bereits vom Kindle Scribe bekannt. Dieser erlaubt handschriftliche Notizen auf PDF-Dateien ebenfalls nur dann, wenn die Dateien über die „Send to Kindle“-Funktion übertragen werden.

Dieser Umweg sorgt außerdem dafür, dass alle hochgeladenen Dokumente in Amazons Cloud gespeichert werden und somit auch von anderen Kindle-Geräten aus zugänglich sind. Allerdings ist die Dateigröße für die „Send to Kindle“-Funktion auf maximal 50 Megabyte (über die App) beziehungsweise 200 Megabyte (über das Web-Formular) gedeckelt.

Für Nutzer, die PDFs in Farbe auf dem Kindle Colorsoft betrachten möchten, bleibt die „Send to Kindle“-Option damit bislang ohne Alternativen.

Warten auf ein Gelbstich-Update

Ob Amazon hier noch nachbessert, bleibt abzuwarten. Der Online-Händler ist aktuell damit beschäftigt, sich um eine Software-Aktualisierung zu kümmern, die den von vielen Besitzern des neuen Kindle Colorsoft ausgemachten Gelbstich adressieren soll – ifun.de berichtete: