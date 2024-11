"Don’t put your Mac in a bag of rice" macOS 15 Sequoia warnt vor Flüssigkeit in USB-C-Ports

Apple hat mit macOS 15 Sequoia eine Funktion eingeführt, die Flüssigkeit in den USB-C-Ports erkennt und die Nutzer warnt, wenn Zubehör mit feuchten Kontakten angeschlossen wird. Für MacBook Air und MacBook Pro Die neue Warnfunktion ist für das MacBook Air und die MacBook Pro-Modelle mit M3- oder M4-Chip aktiv und soll helfen, Schäden zu vermeiden, die durch Feuchtigkeit im USB-C-Port entstehen können. Ein ähnliches Funktion gibt es bereits seit iOS 13 auch für das iPhone. Beim Anschließen eines nassen Kabels oder USB-C-Zubehörs zeigt macOS eine Meldung an, die die Nutzer auffordert, alle Verbindungen zu lösen und den Mac auszuschalten. Das Gerät soll dann mindestens 24 Stunden getrocknet werden, bevor es wieder verwendet wird. Die Warnung selbst beeinträchtigt die Nutzung nicht, jedoch Apple weist darauf hin, dass Feuchtigkeit im Port langfristig Schäden an Kabeln und dem MacBook verursachen könnte, besonders beim Laden. „Don't put your Mac in a bag of rice" Um Schäden durch unsachgemäßes Trocknen zu vermeiden, gibt Apple konkrete Hinweise: Nutzer sollen auf Haartrockner, Druckluftsprays und Materialien wie Wattestäbchen verzichten. Ebenso soll das Gerät nicht in Reis gelegt werden, da dies sensible Teile im Anschluss beschädigen könnte. Apple hat die Flüssigkeitserkennung eingeführt, um langfristige Schäden an der Hardware zu verhindern und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Allerdings kann die Flüssigkeitserkennung auch Fehlalarme auslösen. Sollten diese auftreten, rät Apple dazu, Kontakt mit dem Hersteller des Kabels beziehungsweise des Zubehörprodukts aufzunehmen. Apple selbst beschreibt die neue Funktion in dem Hilfe-Eintrag #120854 („Wenn auf deinem MacBook Air oder MacBook Pro eine Flüssigkeitswarnung angezeigt wird"), über die Flüssigkeitserkennung auf dem iPhone informiert das Support-Dokument Nummer #102643 („Das iPhone zeigt eine Flüssigkeitswarnung an").