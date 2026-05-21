KI soll beim Geld helfen – aber nicht jeder traut ihr

Wir hatten in den vergangenen Tagen gleich mehrfach über KI und persönliche Finanzen berichtet. Erst ging es um Simplebanking mit Prognosen und KI-Anbindung, kurz darauf um ChatGPT mit Zugriff auf Finanzdaten. Jetzt liefert der Digitalverband Bitkom offizielle Zahlen dazu, wie offen die Deutschen für solche Anwendungen tatsächlich sind.

Laut Bitkom-Umfrage können sich 27 Prozent der Befragten vorstellen, einer KI künftig den Großteil der eigenen Finanzentscheidungen zu überlassen. Rund die Hälfte lehnt KI bei Finanzthemen dagegen grundsätzlich ab. Das Thema spaltet also weiterhin deutlich.

Gleichzeitig sieht eine knappe Mehrheit die Technik positiv. 56 Prozent bewerten KI im Bereich Finanzen als Chance, 40 Prozent als Risiko. Besonders offen sind jüngere Nutzer: In der Altersgruppe von 16 bis 29 Jahren sehen 68 Prozent Chancen, bei den über 65-Jährigen sind es nur 35 Prozent.

Zwischen Finanzhilfe und Betrugsangst

Ein Viertel der Befragten hat nach eigenen Angaben schon eine KI-Anwendung wie ChatGPT in finanziellen Angelegenheiten um Rat gefragt. 30 Prozent glauben, dass KI ihnen Finanzthemen besser erklären kann als ein Mensch, 24 Prozent vertrauen KI sogar mehr als menschlichen Finanzberatern.

Die Skepsis bleibt dennoch groß. 62 Prozent machen sich wegen KI größere Sorgen um finanziellen Betrug. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst betont entsprechend, dass Finanz-KI transparent, sicher und nachvollziehbar sein müsse. Gerade beim eigenen Geld reicht es eben nicht, wenn eine Antwort nur überzeugend klingt.

Banking-App wichtiger als Filiale

Die Zahlen zeigen auch, warum Banken und App-Anbieter beim Thema KI nachlegen dürften. 84 Prozent der Deutschen nutzen Online-Banking, unter den Online-Banking-Nutzern greifen 92 Prozent zur App. Für 51 Prozent ist die App bereits der wichtigste Kontakt zur eigenen Bank.

Damit verschiebt sich die Finanzwelt weiter auf iPhone, iPad und Mac. Ob Nutzer ihre Daten künftig einer Bank-App, einer spezialisierten Mac-Anwendung oder direkt ChatGPT anvertrauen, dürfte am Ende vor allem von zwei Punkten abhängen: verständlicher Kontrolle und dem Gefühl, dass die KI wirklich hilft, ohne zu viel Macht über das eigene Konto zu bekommen.