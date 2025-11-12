Apple Arcade: Ab Dezember mit dem meistgeladenen Spiel der Welt

Apples Spiele-Flatrate Apple Arcade wird zum Jahresende um mehrere neue Spiele erweitert, darunter eine Mobilversion des weltweit am häufigsten heruntergeladenen Spiels: Subway Surfers. Die Neuauflage erscheint mit dem Namen Subway Surfers+ am 4. Dezember und bietet Spielspaß ohne Werbung und In-App-Käufe.

„Glassbreakers: Champions of Moss“ erscheint bereits morgen

Ebenfalls neu ist SpongeBob: Patty Pursuit 2, die Fortsetzung des erfolgreichen Jump’n’Run-Titels rund um den bekannten Zeichentrickschwamm. Das Spiel wurde erneut in Zusammenarbeit mit Nickelodeon entwickelt und erscheint ebenfalls exklusiv auf Apple Arcade.

In Patty Pursuit 2 übernehmen Spielende abwechselnd die Steuerung von SpongeBob und Plankton. Die beiden Figuren, sonst eher Kontrahenten, müssen in diesem Teil kooperieren. Ziel ist es, eine verschwundene Frittierstation zurückzuholen und eine unbekannte Bedrohung für die Unterwasserstadt Bikini Bottom aufzuhalten. Neben Einzelspielmodi wird auch lokaler Koop unterstützt. Thematisch orientiert sich das Spiel an der bekannten Serie und führt durch bekannte Schauplätze wie Dead Eye Gulch und Goo Lagoon.

Fünf weitere Titel im Dezember

Zusätzlich zu den zwei genannten Spielen kündigt Apple fünf weitere Neuzugänge an. Bereits ab dem 13. November ist Glassbreakers: Champions of Moss auf der Apple Vision Pro spielbar. Es handelt sich dabei um ein Echtzeit-Strategiespiel mit Multiplayer-Option. Zum 4. Dezember folgt dann PowerWash Simulator, ein Reinigungs-Spiel, das unter anderem ein SpongeBob-Spezialpaket enthält.

Ebenfalls am selben Tag startet Cult of the Lamb in der Arcade Edition. Die Umsetzung für Apple Arcade bietet neue Inhalte, darunter alternative Begleiter und zusätzliche Gegenstände. Für Fans japanischer Manga-Serien erscheint außerdem Naruto: Ultimate Ninja Storm+, ein 3D-Kampfspiel mit Charakteren aus dem bekannten Franchise.

Weiterhin 7 Euro pro Monat

Apple Arcade kostet 6,99 Euro pro Monat. Alternativ ist Apple Arcade Teil der Apple-One-Abos mit weiteren Apple-Diensten. Die Spiele können auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro genutzt werden.