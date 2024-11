KI-Chatbot „Claude“ als App für Mac und Windows verfügbar

Die Entwickler des KI-Chatbots Claude bieten jetzt auch eine Desktop-Version ihrer Software an. Die neue Claude-App steht in Versionen für Mac und Windows hier zum Download bereit und ergänzt die bereits seit längerer Zeit verfügbaren Claude-Apps für iOS und Android.

Vom Funktionsumfang her ist die Desktop-Variante von Claude soweit ersichtlich mit der Web-Version identisch. Der wesentliche Vorteil besteht zweifellos darin, dass man den ChatBot auf diese Weise unabhängig von einem Webbrowser nutzen und auch deutlich schneller aufrufen kann.

Mit Blick auf den schnelleren Start sind auch die Einstellungen der neuen Desktop-App zu erwähnen, die sich auf einen, allerdings auch den für viele Nutzer wohl sehr wichtigen Punkt beschränken: Ein an dieser Stelle hinterlegtes Tastenkürzel ermöglicht es, die Anwendung jederzeit direkt aufzurufen. Standardmäßig ist hier die Tastenkombination Alt+Leertaste hinterlegt.

Die neue Desktop-App von Claude lässt sich unabhängig davon verwenden, ob man ein kostenloses Benutzerkonto hat oder für die Verwendung des Dienstes bezahlt. Allerdings werden zahlende Kunden unter anderem beim Zugriff auf Claude und der Verarbeitungsgeschwindigkeit ihrer Anfragen bevorzugt. Eine Übersicht der Preis- und Leistungsstufen findet sich hier.

Die Nutzung von Claude am Desktop dürfte vor allem auch aufgrund der kürzlich eingeführten Funktion „Computer use“ spannend werden, die den KI-Roboter dazu befähigt, den Mac ohne Unterstützung durch den Benutzer zu bedienen, um kleinere Aufgaben zu erledigen. Claude kann beispielsweise den Mauszeiger bedienen, Mausklicks ausführen oder Texteingaben machen.

You can now dictate messages to Claude on our iPhone, iPad, and Android apps. pic.twitter.com/VYobb5lqfE

— Anthropic (@AnthropicAI) October 31, 2024