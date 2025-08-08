ifun.de — Apple News seit 2001. 44 205 Artikel

Bei MediaMarkt und Amazon

Alle Modelle des Apple Pencil mit Preisnachlass erhältlich
Wenn ihr die Angebote bei den Prime Days verpasst habt und euch jetzt doch noch für den Kauf eines Original-Apple-Pencils entschieden habt, bietet sich mit der Apple Week bei MediaMarkt eine gute Gelegenheit. Im Rahmen der Aktionswoche sind neben verschiedenem weiteren Zubehör für Mac und iPad auch die verschiedenen Modelle des Zeichenstifts von Apple deutlich im Preis reduziert.

Wie üblich hat begleitend dazu auch Amazon seine Preise gesenkt. Ihr könnt also selbst entscheiden, ob ihr lieber bei MediaMarkt oder Amazon kauft. Möglicherweise habt ihr ja auch eine Filiale von MediaMarkt um die Ecke, in der man die Produkte direkt zum Aktionspreis mitnehmen kann.

Apple Pencil Kompatibilitaet

Bis zu 40 Euro unter dem Apple-Preis

Der Apple Pencil Pro ist gerade mit 30 Euro Preisnachlass für 119 Euro zu haben:

Der Apple Pencil USB-C kostet derzeit 79 Euro statt regulär 89 Euro:

Den Apple Pencil 2 gibt es sogar 40 Euro günstiger als bei Apple zum Preis von 99 Euro, dieses Modell ist zu diesem Preis derzeit allerdings nur bei MediaMarkt erhältlich.

Kompatibilität prüfen

Allerdings sollte man vor dem Kauf eines Apple Pencil sorgfältig überprüfen ob er mit dem eigenen iPad funktioniert. Der seit einem Jahr erhältliche Apple Pencil Pro ist nicht mit dem neuen Standard-iPad mit A16-Prozessor kompatibel. Hier kommen nur der Apple Pencil USB-C oder das erste, inzwischen zehn Jahre alte Modell in Frage.

Auch der Apple Pencil 2 lässt sich nicht mit diesem iPad nutzen. Dieses inzwischen auch schon wieder seit sieben Jahren erhältliche Modell lässt sich nur mit dem iPad mini der 6. Generation und dem iPad Air in Generation 4 oder 5 sowie dem iPad Pro 12,9″ in der 3., 4., 5. und 6. Generation oder dem iPad Pro 11″ in Generation 1, 2 oder 3 verwenden.

08. Aug. 2025 um 08:24 Uhr von Chris


