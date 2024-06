KI-Ankündigung schubst Apple-Aktie auf neues Allzeithoch

Die Börse dankt Apple die gestrigen Ankündigungen mit satten Gewinnen. Im Tagesverlauf hat die Apple-Aktie an den deutschen Märkten um rund sechs Prozent zugelegt. An der US-Börse wird noch gehandelt, hier liegt das Plus des Papiers derzeit ebenfalls bei mehr als sechs Prozent.

Sowohl in Deutschland als auch in den USA hat die Apple-Aktie damit ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Der Dollar-Wert des Papiers ist sogar erstmals über die 200-Dollar-Marke geklettert, in Deutschland lag der Tageskurs zu Börsenschluss bei rund 190 Euro.

Die Kursentwicklung darf man als Zeichen der Erleichterung insbesondere bei den Großanlegern werten. Apple sah sich angesichts der rasanten Entwicklung im KI-Bereich zunehmend unter Druck und gegenüber den Börsengewinnen der in diesem Bereich aktiven Konkurrenten ins Hintertreffen geraten.

Als Anwender sollten uns die Börsengewinne des Unternehmens aber weniger interessieren als die Qualität der von Apple angebotenen Hard- und Software. Und diese ist nicht zwingend deckungsgleich mit dem, was Investoren von einem Unternehmen erwarten.

Apple muss jetzt liefern

Allem voran muss Apple jetzt auch liefern und dafür sorgen, dass insbesondere die im Bereich der künstlichen Intelligenz gemachten Versprechungen gehalten werden und überzeugen. Die erste echte Bewährungsprobe steht im Herbst an, wenn die neuen Versionen von macOS, iOS und iPadOS mitsamt dem ersten Teil der „Apple Intelligence“-Funktionalitäten starten.

Wie bereits berichtet, müssen sich deutsche Apple-Kunden allerdings noch ein ganzes Stück länger gedulden, sofern sie nicht mit auf amerikanisches Englisch eingestellten Systemen arbeiten wollen. Apple stellt seine neuen KI-Funktionen im Herbst erstmal nur mit eingeschränktem Leistungsumfang als Beta und in englischer Sprache bereit. Erst im kommenden Jahr sollen dann weitere sämtliche angekündigten Funktionen und auch weitere Sprachen verfügbar sein.