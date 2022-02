Keylogger-Überwachung in der Schweiz rechtmäßig

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Begründung, mit der das Bundesgerichts den Einsatz rechtfertigt. So handle es sich bei einem softwarebasierten Keylogger gleichermaßen wie bei einer mechanischen Vorrichtung um ein „technisches Überwachungsgerät“ im Sinne des Gesetzes. Eine Unterscheidung mache keinen Sinn, wenn der Funktionsumfang der Software nicht über die Wirkungsweise eines entsprechenden mechanischen Geräts hinausgehe.

Die Überwachung per Keylogger war dabei nur ein Teil der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Maßnahmen. So wurden offenbar auch das Wohnmobil und der E-Mail-Verkehr des Verdächtigen überwacht, allerdings habe dieser technisch versiert nicht nur seine Kommunikation verschlüsselt, sondern auch sein Betriebssytem ausschließlich auf einem USB-Stick gespeichert, sodass auf den benutzten Computern keinerlei Spuren verblieben.

Die Schweiz präsentiert sich gerne als Bollwerk in Sachen Datenschutz. Wenn die Behörden allerdings entsprechenden Bedarf sehen, dürfen Ermittler auch in unserem Nachbarland zu umstrittenen Methoden greifen. So hat das Schweizer Bundesgericht nun bestätigt, dass die Verwendung von Keylogger-Software bei Überwachungsmaßnahmen rechtmäßig ist.

Insert

You are going to send email to