Apple Mail: Suche in Spam und Papierkorb muss manuell aktiviert werden

Mit gleich vier neuen Videos richtet sich der Apple Support an neue und wenig erfahrene Mac-Besitzer und streut grundlegende Tipps zum Einrichten und Verwenden eines Mac ein. Die zwischen zwei und fünf Minuten langen Filme erklären, wie man Daten von einem alten Mac oder einem Windows-Rechner auf einen neuen Mac überträgt, wie man Updates installiert und wie man Apples E-Mail-Programm benutzt.

Die Tipps im Zusammenhang mit Apples Mail-App sind allerdings noch ein paar ergänzenden Hinweise wert. So lautet die Aussage im Video zwar, dass die Suchfunktion in der App standardmäßig alle Postfächer durchsucht, in der Realität sieht das aber meist anders aus.

In Apples Mail-App muss man nämlich separat festlegen, ob sich die Suchfunktion auch über die Postfächer „Papierkorb“ und „Spam“ hinweg erstrecken soll. Die entsprechenden Häkchen könnt wie im Bild oben zu sehen in in den Mail-Einstellungen im Bereich „Allgemein“ setzen. Dort findet sich auch die Option, verschlüsselte E-Mails in den Suchvorgang mit einzubeziehen.

Apple Support: Mail auf dem Mac verwenden

Apple Support: macOS aktualisieren

Apple Support: Daten von einem alten Mac übertragen

Apple Support: Daten von einem Windows-Rechner übertragen