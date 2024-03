„keine stichhaltigen Beweise“: Apple gibt sich angefressen

Wer nach der Lektüre des heute von Apple ausgegebenen Presse-Statements zur Milliardengeldbuße der Europäischen Kommission ein anderes Adjektiv als „angepisst“ zu finden versucht, um Ton und Stimmung der Reaktion auf die empfindliche Geldstrafe zu charakterisieren, der hat es wirklich schwer.

Mehr als nur „verärgert“

Um nicht direkt in die vulgäre Phrasenkiste zu greifen, wollen nämlich wirklich wilde Pirouetten gedreht werden. „verärgert“ umreißt die 11.000 Zeichen nicht mal im Ansatz.

Apple ist angepisst. Dies merkt man jedem Absatz und so gut wie jedem Zwischenton des Textes an, den Cupertino mit „Der App Store, Spotify und der wachsende digitale Musikmarkt in Europa“ überschrieben hat.

Der Subtext: Ohne uns wäre Spotify nie in der Liga angekommen, in der die Skandinavier jetzt, als weltweit größter Musik-Streaming-Dienst, den Ton angeben. Wir haben ein Recht auf eine Umsatzbeteiligung. Stattdessen müssen wir uns mit konstruierten Vorwürfen der EU-Kommission auseinandersetzen, die hier ein Europäisches Unternehmen im Namen des Wettbewerbs ungerecht bevorzugt und dessen Vormachtstellung am Streaming-Markt zementiert.

Laut Apple habe die Kommission „keine stichhaltigen Beweise“ für eine Schädigung der Europäischen Verbraucher finden können. Stattdessen betont Apple mehrmals, dass sich die europäischen Wettbewerbshüter ganze 65 mal mit den Spotify-Verantwortlichen getroffen hätten…

Spotify bezahlt uns nichts

Am wichtigsten sind Apple jedoch die Hinweise darauf, dass Spotify kein Geld an Apple zahlt, diese tauchen an etlichen Stellen des ungewöhnlichen Textes auf:

Heute hat Spotify einen Anteil von 56 Prozent am europäischen Musikstreaming-Markt […] und bezahlt Apple nichts für die Leistungen […]

für die Leistungen […] Spotify bezahlt Apple nichts .

. Trotz dieses Erfolgs und der Rolle, die der App Store dabei spielt, bezahlt Spotify nichts an Apple

Und noch einmal: Spotify bezahlt nichts an Apple .

. Spotify will die Werkzeuge und Technologien von Apple nutzen […] ohne Apple dafür etwas zu bezahlen.

Ein gottgegebener Anspruch auf Vergütung?

Den einen oder anderen Mac werden jedoch auch die bei Spotify aktiven Entwickler gekauft haben. Die Frage, die die europäischen Wettbewerbshüter in den kommenden Jahren also am besten mal ganz grundsätzlich klären sollten, ist die nach dem Anspruch auf Vergütung.

Ohne Apple würde es keine Spotify-Anwendung auf dem iPhone, iPad und Mac geben – ohne Strom aber auch nicht. Steht den Stromversorgern damit ebenfalls eine 30-prozentige Umsatzbeteiligung an den Einnahmen jeder Anwendung zu? Oder vielleicht Apples RAM-Lieferanten? Denn ohne Arbeitsspeicher wäre der Audiogenuß mit dem iPhone wohl auch nicht möglich.

Dürfen Automobilhersteller zukünftig die Hand für Beteiligung an Musik-Tantiemen aufhalten und Künstler zur Kasse bitten, die auf den Audiosysteme ihrer Fahrzeuge wiedergegeben werden?

Haben Laufschuh-Anbieter ein Anrecht auf eine Preisgeld-Beteiligung von erfolgreichen Leichtathleten?

Wird der Künstlerbedarf boesner demnächst ein Kuchenstück von Gemäldepreisen beanspruchen, wenn Leinwände und Farben in den eigenen Filialen erworben wurden?