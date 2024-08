Keine Rewards in Europa: TikTok Lite zieht sich aus der EU zurück

Der chinesische Kurzvideodienst TikTok hat sich verpflichtet, das TikTok Lite Rewards-Programm dauerhaft aus der Europäischen Union zurückzuziehen, um die Anforderungen des Digital Services Act (DSA) zu erfüllen. Diese Verpflichtung gegenüber der Europäischen Kommission ist rechtsverbindlich. Damit ist das erst am 22. April eröffnete Verfahren gegen TikTok abgeschlossen.

Freiwilliger Rückzug aus Europa

TikTok darf zudem keine ähnlichen Programme in der Europäischen Union einführen. Jede Verletzung dieser Verpflichtungen würde sofort einen Verstoß gegen den DSA darstellen und könnte empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen.

Dies ist der erste Fall mit Bezug zu den neuen europäischen Digitalgesetzen, den die Europäische Kommission offiziell abschließt, und zudem auch das erste Mal, dass die Kommission Verpflichtungen einer Plattform akzeptiert, gegen die sie formelle Verfahren eingeleitet hatte. Die Kommission hat vor, die Einhaltung der Verpflichtungen durch TikTok genau zu überwachen.

Kommission sah Suchtgefahr

Bei TikTok Lite handelte es sich um eine abgewandelte Version der TikTok-App, die in Spanien und in Frankreich im April 2024 eingeführt wurde. Die Kommission äußerte damals Bedenken hinsichtlich des so genannten TikTok Lite Rewards-Programms, bei dem Nutzer Punkte durch bestimmte Aktivitäten wie das Ansehen von Videos und das Liken von Inhalten verdienen konnten. ifun.de berichtete:

Es wurde befürchtet, dass das Programm ohne eine sorgfältige Risikobewertung gestartet wurde und negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit der Nutzer, insbesondere bei Minderjährigen, haben könnte.

Nach dem DSA müssen sehr große Online-Plattformen vor dem Start neuer Funktionen eine Risikobewertung durchführen und einen Bericht an die Kommission übermitteln. Da TikTok dies nicht getan hatte, wurden am 22. April formelle Verfahren gegen TikTok eingeleitet. TikTok beschloss daraufhin, das TikTok Lite Rewards-Programm freiwillig in der EU auszusetzen.

Weitere Verfahren nach dem DSA sind derzeit gegen X (seit Dezember 2023), AliExpress (seit März 2024) und Meta (seit April und Mai 2024) anhängig.