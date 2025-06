Für die Nintendo Switch 2: Belkin stellt neues Zubehör für Gamer vor

Der US-Zubehörhersteller Belkin erweitert sein Angebot um Produkte speziell für die Gaming-Community. Die Foxconn-Tochter, die seit Jahren auch Mac- und iPhone-Nutzer mit Ladezubehör, Kabeln und Schutzhüllen ausstattet, richtet sich mit seiner neuen Produktlinie gezielt an Nutzer der neuen Nintendo Switch 2.

Das Sortiment umfasst Reise- und Schutztaschen, Displayschutzfolien sowie Ladezubehör für unterwegs. Unter dem Motto „Leveling up your play“ will Belkin den Marktstatt der neuen Konsole damit als einer der ersten Zubehör-Anbieter begleiten.

Tasche mit Ladefunktion

Ein zentrales Produkt ist die Transporttasche mit integrierter Powerbank. Sie schützt die Konsole nicht nur beim Transport, sondern lädt sie gleichzeitig über eine fest verbaute 10.000-mAh-Batterie. Das Zubehör soll insbesondere unterwegs für längere Spielzeiten sorgen. Die Tasche ist in drei Farben erhältlich und kostet 59,99 Euro.

Ergänzend bietet Belkin einen neuen Displayschutz aus gehärtetem Glas. Die Antireflex-Beschichtung soll störende Lichtspiegelungen reduzieren und zugleich vor Kratzern und Fingerabdrücken schützen. Der Displayschutz wird inklusive Applikationshilfe geliefert und ist für 24,99 Euro erhältlich.

Schlichtes Alltagsdesign

Auch ein einfaches Travel Case ist Teil des neuen Angebots. Die Schutztasche verzichtet auf Ladefunktionen, legt den Fokus aber auf Stabilität und Handlichkeit. Sie eignet sich für den alltäglichen Transport und wird ebenfalls in mehreren Farbvarianten angeboten. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Das gesamte Zubehörsortiment ist ab sofort über Belkins Website und amazon.de erhältlich. Laut Unternehmensangaben wurden alle Produkte mit Blick auf Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und einfache Handhabung entwickelt. Die neue Gaming-Linie erscheint im Rahmen der Belkin-Marke „Future Ventures“, die sich auf neue Produktkategorien konzentriert.