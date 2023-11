Jahresrückblicke bei Apple Music und Deezer

Die Musikdienste läuten den anstehenden Jahreswechsel ein. Heute haben Apple Music und Deezer Zusammenfassungen der Nutzungsgewohnheiten über die letzten elf Monate für ihre Nutzer bereitgestellt.

Apple Music ist mit dem „Replay23“ zur Stelle. Sowohl vom Desktop aus als auch über die Musik-App auf dem iPhone kann man hier auf die herausragenden persönlichen Musik-Ereignisse des Jahres 2023 zurückblicken.

Ein „Highlight-Reel“ versammelt die in diesem Zeitraum meistgehörten Künstler, Titel und Alben, listet die gesamten Nutzungszeit in Minuten sowie die Anzahl der insgesamt gehörten Titel auf und packt den Nutzer auf dieser Auswertung basierend in die passende Genre-Schublade.

Die Zusammenfassung wird um verschiedene persönliche Hitlisten erweitert im Replay-Bereich von Apple Music einsortiert und steht dort gemeinsam mit den Rückblicken auf die vergangenen Jahre zum Abruf bereit – vorausgesetzt, ihr habt Apples Musikdienst abonniert und auch in ausreichender Menge konsumiert.

Top-Songs nach Ländern und Kategorien

Darüber hinaus stehen bei Apple Music nun auch die Jahrescharts „Top Songs 2023“ weltweit sowie nach Ländern und besonderen Kategorien unterteilt zum Abruf bereit. Apple bietet hier auch Top-100-Listen für Shazam-Songs oder die Titel mit den beliebtesten Songtexten an.

Der meistgespielte Titel in Deutschland kommt wenig überraschend. Übers Jahr hinweg konnte man gefühlt auch keinen Radiosender finden, der „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 nicht mindestens einmal pro Stunde gespielt hat. Platz 1 bei den häufigsten Song-Suchen mithilfe von Shazam belegt in Deutschland Tiësto mit „Lay Low“.

MyDeezerYear 2023 ebenfalls verfügbar

Bei Deezer heißt der Jahresrückblick „MyDeezerYear 2023“ und steht dort ebenfalls von heute an zum Abruf bereit. Deezer hat sich bei der Aufmachung von Tarot-Karten inspirieren lassen und will passend zu diesem Thema nicht nur die vergangenen Monate aufarbeiten, sondern auch gleich voraussagen welche neuen Künstler man im kommenden Jahr hören wird. Zudem können Deezer-Nutzer auf ein auf ihrer persönlichen 2023-Wiedergabeliste basierendes Musikquiz zugreifen.

Das Beste an den Jahresrückblicken sind wohl ohnehin die damit verbunden generierten Jahres-Playlisten, die auch mit etwas Abstand nochmal zu einer akustischen Zeitreise einladen.