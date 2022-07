Irrtümliche Apple-Mail verunsichert Nutzer

Wenn ihr in den vergangenen Stunden eine E-Mail von Apple bekommen habt, in der ihr dazu aufgefordert werdet, eure Zahlungsinformationen bei iTunes Connect zu aktualisieren, könnt ihr diese geflissentlich ignorieren. Allem Anschein nach hat jemand bei Apple das falsche Knöpfchen gedrückt, und die für viele Empfänger nicht nachvollziehbare Aufforderung an einen größeren Kreis von Empfängern verschickt.

