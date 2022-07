„Bad Sisters“: Vielversprechende Krimi-Comedy für Apple TV+ angekündigt

Mit „Bad Sisters“ hat Apple TV+ für August eine neue Krimiserie angekündigt, die wenn man nach dem jetzt verfügbaren offiziellen Trailer geht, durchaus unterhaltsam werden könnte. Der Mix aus düsterer Comedy und Thriller handelt von fünf Schwestern und dem Tod von deren verhassten Schwagers.

Die Garvey-Schwestern leben seit dem Tod ihrer Eltern mit dem Versprechen, stets aufeinander aufzupassen und sich in allen Lebenslagen zu beschützen. Nach dem ungeklärten Tod des Schwager tritt dessen Lebensversicherung in Aktion und will beweisen, dass die Schwestern für dessen Tod verantwortlich sind.

Für die Produktion konnte Apple unter anderem die irische Schauspielerin Sharon Horgan gewinnen, die weiteren Garvey-Schwestern werden von Anne-Marie Duff („Suffragette“, „The Salisbury Poisonings“), Eva Birthistle („Brooklyn“, „The Last Kingdom“), Sarah Greene („Frank of Ireland“, „Dublin Murders“) und Eve Hewson gespielt.

„Bad Sisters“ startet am 19. August mit den ersten beiden Folgen, die weiteren acht Episoden werden dann einzeln jeweils freitags veröffentlicht. Wer die Serie am Stück bingen will, muss sich somit bis zum 14. Oktober gedulden.