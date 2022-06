iPhone und iPad künftig mit integrierter Umrechnungsfunktion

Der Blogger Federico Viticci hat eine nettes, in den Beta-Versionen von Apples kommenden Betriebssystemen verstecktes Detail aufgetan. Apple hat systemweit eine Umrechnungsfunktion integriert, die sich ganz einfach durch Antippen entsprechender Textstellen aufrufen lässt. In den Beispielen unten seht ihr die Apple-Apps Nachrichten und Notizen.

iOS oder iPadOS erkennen die Angabe von entsprechenden Werten wie etwa Temperatur, Entfernung, Gewicht oder auch Währungen und Zeitzonen automatisch und machen dies durch eine feine Unterstreichung deutlich. Tippt man nun einen solchen Wert an, so öffnet sich ein Fenster, in dem die Werte in korrespondierende Einheiten umgerechnet dargestellt werden. Wenn gewünscht, kann man die umgerechneten Werte hier auch direkt in die Zwischenablage kopieren.

An dieser Stelle wollen wir auch nochmal daran erinnern, dass Apples Taschenrechner auf dem Mac über ein integriertes Umrechnungswerkzeug verfügt. Allerdings ist diese in der Menüleiste des Taschenrechners versteckte Funktion längst nicht so komfortabel zu erreichen, wie Apples im Herbst dann offiziell eingeführte neue Systemintegration.