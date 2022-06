Selbstgebastelt: Solarpanel für IKEA-Smarthome-Jalousien

IKEA hat mittlerweile eine breite Auswahl an mit dem hauseigenen Smarthome-System und HomeKit kompatiblen Rollos im Programm. Die bereits von Beginn an verfügbaren Modelle KADRILJ (durchscheinend) und FYRTUR (verdunkelnd) wurden in diesem Frühjahr um die Wabenjalousie PRAKTLYSING und die Faltjalousie TREDANSEN ergänzt. Abhängig vom jeweiligen Modell und dessen Größe liegen die Preise für die durch einen Akku mit Strom versorgten Geräte zwischen 100 Euro und 150 Euro. Als Alternative zur Bedienung per App oder Sprachsteuerung ist auch eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

