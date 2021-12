iPadOS-Tastaturmodi: Schwebende und geteilte Mini-Keyboards als Alternative

Die schwebende, auf Einhandbedienung ausgerichtete Mini-Tastatur erreicht ihr schneller, wenn ihr die Standardtastatur einfach mit zwei Fingern von links und rechts zusammenschiebt. Umgekehrt könnt ihr von der schwebenden Tastatur wieder zum Standard zurückkehren, indem ihr zwei Finger auf die schwebende Tastatur legt, und diese dann auseinander spreizt. Daraufhin springt die Tastatur wieder in der regulären Größe an ihre Standardposition.

