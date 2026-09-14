iPadOS 27 ist da: iPhone-Apps lassen sich besser nutzen

Apple stellt iPadOS 27 ab sofort für kompatible Geräte zum Download bereit. Wie bereits angekündigt, erscheint die neue Version gemeinsam mit iOS 27, macOS 27 und den übrigen Systemupdates. Viele Neuerungen teilt sich das iPad entsprechend mit iPhone und Mac.

Zu den interessanteren iPad-spezifischen Ergänzungen gehört dagegen der flexiblere Umgang mit Apps, die eigentlich nur für das iPhone entwickelt wurden.

iPhone-Apps nicht mehr im starren Format

iPhone-Apps ließen sich auf dem iPad bislang zwar ausführen, waren dabei aber weitgehend an eine schmale, telefonähnliche Darstellung auf schwarzem Hintergrund gebunden. Unter iPadOS 27 können Anwender solche Apps nun einfach rotieren, vergrößern und ohne schwwarzen Hintergrund in einem eigenen Fenster anzeigen. Die Auswahl möglicher Größen bleibt eingeschränkter als bei regulären iPad-Apps, macht Anwendungen ohne eigene Tablet-Oberfläche aber deutlich flexibler nutzbar. Neuerungen, die wir dem iPhone Duo zu verdanken haben dürften.

Auch an der Fensterverwaltung arbeitet Apple weiter. Die Menüleiste lässt sich dauerhaft einblenden und steht auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Anwendungen zur Verfügung. Kurzbefehle können zudem auf das Anschließen oder Entfernen einer Tastatur reagieren. Damit lassen sich etwa Apps automatisch öffnen, Fenster positionieren oder der Multitasking-Modus wechseln. Neu sind außerdem besonders große Widgets sowie Rückgängig- und Wiederholen-Funktionen beim Anordnen des Home-Bildschirms.

Viele Neuerungen kennt man bereits von iOS 27

Daneben übernimmt iPadOS zahlreiche Funktionen, die Apple auch für seine anderen Systeme vorbereitet hat. Safari kann Tabs automatisch thematisch gruppieren und Webseiten auf Änderungen überwachen. Die Fotos-App erhält neue KI-Werkzeuge zum Erweitern, Neuausrichten und Bereinigen von Aufnahmen. Nachrichten und Mail können kontextabhängige Aktionen vorschlagen, während sich Kurzbefehle künftig per natürlicher Sprache erstellen lassen.

In Nachrichten kann direkt mit dem Apple Pencil gezeichnet werden und Sidecar unterstützt Touch-Eingaben sowie den Apple Pencil. Bei angeschlossenen externen Displays lässt sich nun auch dort das Kontrollzentrum aufrufen.

Apple nennt zudem überarbeitete Kinderschutzfunktionen, Verbesserungen bei VoiceOver und Untertiteln sowie einen anpassbaren Equalizer für AirPods. Bei der Leistung verspricht das Unternehmen unter anderem schnellere Dateiübertragungen auf externe Laufwerke.