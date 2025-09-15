iPadOS 26 startet: Neues Fenstersystem, Telefon- und Vorschau-App

Zusammen mit iOS 26 und macOS 26 Tahoe hat Apple heute auch iPadOS 26 zum Download bereitgestellt. Das Update bringt zahlreiche Neuerungen für Produktivität, Multitasking und Kommunikation und führt darüber hinaus einen neuen Umgang mit Programmfenstern ein.

Neues Design und flexibles Fenstersystem

Mit Liquid Glass erhält das iPad eine optische Überarbeitung. Transparente Menüs, Widgets und App-Symbole passen sich dynamisch an den Hintergrund an. Der Sperrbildschirm zeigt animierte Ziffern, die sich Fotos und Mitteilungen anpassen, und auch 3D-Effekte sind nun möglich. Nutzer können ihre Homescreens zudem stärker personalisieren.

Ein Schwerpunkt liegt auf Multitasking. Ein neues Fenstersystem erlaubt es, Apps frei anzuordnen, in Drittel oder Viertel zu teilen und mit den vom Mac bekannten Ampel-Tasten zu minimieren oder in den Vollbildmodus zu versetzen. Per Exposé lassen sich alle geöffneten Fenster gleichzeitig anzeigen und per Fingertipp nach vorne holen. Eine zusätzliche Menüleiste bietet schnellen Zugriff auf zentrale Befehle.

Mehr Werkzeuge für Alltag und Kommunikation

Praktisch für die Dateiverwaltung sind Ordner im Dock, die direkten Zugriff auf Downloads oder Dokumente ermöglichen. Die Dateien-App wurde um Farben, neue Layouts und die Option ergänzt, Standard-Apps für bestimmte Dateitypen festzulegen. Auch die Vorschau-App ist nun für das iPad verfügbar. PDFs und Bilder lassen sich damit bearbeiten oder mit dem Apple Pencil kommentieren.

Zu den Kommunikationsfunktionen gehört die neue Telefon-App. Sie erlaubt Anrufe direkt vom iPad. In Nachrichten sind Umfragen, Hintergrundbilder und Filter für unbekannte Absender hinzugekommen.

Ergänzend wurde Apple Intelligence stärker eingebunden. Kurzbefehle können Texte zusammenfassen oder Bilder generieren, die Erinnerungen-App schlägt Aufgaben automatisch vor, und mit Genmoji oder Image Playground entstehen personalisierte Bilder. Für Unterhaltung sorgt die neue Games-App, die den Zugriff auf die gesamte Spielebibliothek, Freundeslisten und Herausforderungen bündelt.

Breite Kompatibilität

iPadOS 26 ist mit einer breiten Auswahl aktueller Modelle kompatibel. Dazu gehören das iPad Pro mit M4-Chip sowie alle 12,9-Zoll-Modelle ab der dritten Generation und alle 11-Zoll-Modelle ab der ersten Generation. Unterstützt werden außerdem das iPad Air mit M3- und M2-Chip sowie alle Air-Modelle ab der dritten Generation. Beim klassischen iPad läuft die neue Version ab dem A16-Modell sowie auf Geräten ab der achten Generation. Auch das iPad mini mit A17-Pro-Chip und alle mini-Modelle ab der fünften Generation können auf iPadOS 26 aktualisiert werden.