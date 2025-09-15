ifun.de — Apple News seit 2001. 44 569 Artikel

Zwei Geräte an einem Netzteil

Bis zu 140 Watt: Ugreen bringt Dual-USB-C-Kabel auf den Markt
Der Zubehöranbieter Ugreen hat ein neues USB-C-Kabel vorgestellt, das sich durch seine doppelte Anschlussmöglichkeit auszeichnet. Über einen Stecker lassen sich zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Dabei wird die verfügbare Leistung automatisch zwischen den Endgeräten verteilt.

Dual Kabel Ugreen

Im Einzelbetrieb stehen (je nach Netzteil) bis zu 140 Watt für das angeschlossene Gerät zur Verfügung. Bei zwei verbundenen Geräten kümmert sich ein integrierter Chip um die Aufteilung. Das Kabel erfüllt den aktuellen Power Delivery 3.1 Standard und erlaubt damit auch das schnelle Laden von Notebooks.

Aufbau und technische Daten

Das Kabel misst insgesamt zwei Meter. Davon entfallen 90 Zentimeter auf die Basisleitung, die sich nach rund einem Meter in zwei Abzweigungen teilt. Diese Verlängerungen enden in USB-C-Steckern. Laut Hersteller ist das Kabel für eine Vielzahl an Geräten geeignet, darunter aktuelle iPhones, MacBooks und iPads.

Dual Kabel Ugreen Specs

Neben der Energieversorgung unterstützt das Dual-Kabel auch die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Megabit pro Sekunde. Eine Videoausgabe ist jedoch nicht vorgesehen. Das Kabel ist mit einem textilen Mantel umgeben, was es widerstandsfähiger machen und den Einsatz unterwegs erleichtern soll. Hier verheddert so schnell nichts.

Preis und Anker-Konkurrenz

Der Listenpreis des neuen Ugreen-Kabels liegt bei rund 30 Euro. Über einen aktuell verfügbaren Rabattgutschein reduziert sich der Preis auf etwa 22,50 Euro. Ugreen positioniert sich damit im direkten Wettbewerb mit Anker. Anker bietet seit längerem ein ähnliches Produkt an.

Anker USB C auf USB C Kabel, 140W Max 2-in-1 USB C Kabel 1,2m, für iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus/15 Serie, Galaxy... 10,99 EUR 19,99 EUR

Bei Anker liegen die Preise zwischen 11 Euro für eine kürzere Ausführung und 19 Euro für eine längere Variante. Wir haben die Anker-Strippe selbst im regelmäßig im Einsatz, sind zufrieden und können aus Erfahrung sprechen: In der Praxis versorgt das Anker-Modell das zuerst angeschlossene Gerät auch mit einer Datenverbindung, während das zweite ausschließlich geladen wird.

Wie genau die Datenverbindung bei Ugreen abläuft präzisierte Hersteller nicht, wir gehen jedoch von einem ähnlichen „first come, first served“-Verfahren aus.

UGREEN USB C Kabel 140W Max 2m, Ladekabel USB-C 2-in-1, USB C auf USB C Kabel, für iPhone 16/15 Serie, MacBook Pro/Air,... 22,50 EUR

