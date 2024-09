iPadOS 18 auf iPad Pro mit M4: Apple weiter auf Fehlersuche

Besitzer eines iPad Pro mit M4-Prozessor, die iPadOS 18 noch nicht installiert haben, müssen sich weiter gedulden. Apple hatte das ursprünglich am Montag bereitgestellte Update für diese Geräte Mitte der Woche wieder entfernt, nachdem es bei der Installation zu Problemen gekommen war. Bei einem Teil jener Nutzer, die das Update angestoßen hatten, sind die iPads anschließend nicht mehr gestartet.

Das zugrunde liegende Problem scheint inzwischen komplexer, als ursprünglich angenommen. Apple hat diesbezüglich noch keine Hinweise für Endkunden und wie es scheint, scheint es bislang keine Möglichkeit zu geben, die betroffenen iPads selbst wieder in Gang zu bringen.

Das Apple-Blog MacRumors hat ein Dokument zu Gesicht bekommen, das von Apple an „autorisierte Apple Service Provider“ verteilt wurde, also für offizielle Support-Dienstleistungen an Apple-Produkten zertifizierte Unternehmen. Darin wird der Fehler zwar bestätigt, Apple liefert jedoch keinerlei Anleitungen für die Beseitigung mit. Die Techniker sollen lediglich versuchen, ob sie das iPad mit einem erzwungenen Neustart wieder zum Laufen bekommen.

Den bislang von betroffenen Nutzern veröffentlichten Berichten zufolge lässt sich das Problem damit allerdings nicht beheben. Die defekten iPads seien komplett funktionslos und werden von Apple offenbar auch problemlos ausgetauscht.

Apple ist laut der Mitteilung an seine Reparaturpartner weiterhin dabei, die Ursache für das Problem zu ergründen und den Fehler zu beheben. Allerdings scheint derweil noch komplett offen, wann Apple eine neue Version von iPadOS 18 für das iPad Pro mit M4-Prozessor freigibt.

Nur eine begrenzte Zahl betroffener Geräte

Wohlgemerkt betrifft dieser Sachverhalt ausschließlich die Besitzer eines der im Frühjahr vorgestellten und mit einem M4-Prozessor ausgestatteten neuen Modelle des iPad Pro. Auch erwecken die Fehlerberichte weiterhin den Eindruck, dass in besonderem Maß Nutzer betroffen sind, die zuerst iPadOS 17.7 und dann iPadOS 18 auf ihren Geräten installiert haben.