PlayStation Jubiläumsedition greift das Design der PS1 auf

Sony hat anlässlich des 30. Geburtstags der PlayStation Sondereditionen der Konsole und der zugehörigen Controller angekündigt, die sich im Design an der klassischen Optik des allerersten Modells orientiert. Die in ein hellgraues Gehäuse verpackte PS1 ist in Japan am 3. Dezember 1994 erschienen und kam hierzulande zwei Jahre später auf den Markt.

Die für das Jubiläum erstellten Designs sind Sony zufolge eine Hommage an 30 Jahre Gaming mit der Playstation. Diese Reise sei gleichermaßen durch die Leidenschaft und Unterstützung der Fans und die Kreationen talentierter Spieleentwickler ermöglicht worden. Die Jubiläumsmodelle setzen auf das ursprüngliche Farbdesign der PlayStation und verknüpfen dies mit der neuesten Linie von PS5-Hardwareprodukten. Sony will die folgenden Sondereditionen anbieten:

PlayStation 5 Pro Console – 30th Anniversary Limited Edition BundIe

Limitierte PS5 Pro-Konsole mit 2 TB SSD und optisch passendem Zubehör in limitierter Auflage, darunter DualSense Wireless Controller, DualSense Edge Wireless Controller und eine DualSense Ladestation

PlayStation 5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle

Limitierte Auflage der PS5 Digital Edition mit 1 TB SSD und passendem Zubehör.

Die beiden Pakete werden vom 21. November an erhältlich und auf 12.300 Geräte limitiert sein. Über die Hardware hinaus enthalten die Jubiläumspakete auch besondere Aufkleber, Anstecknadeln und ein limitiertes Jubiläumsposter, von dem jeweils eines von insgesamt 30 verschiedenen Motiven beiliegt.

Vorbestellungen ab nächster Woche

Sony wird darüber hinaus auch limitierte Sondereditionen des PlayStation Portal Remote Player und des DualSense Edge Wireless Controller sowie des DualSense Wireless Controller anbieten. Vorbestellungen sollen vom 26. September an online und im Handel möglich sein. Das Bundle mit der Digital Edition wird sich erst ab dem 10. Oktober bei teilnehmenden Händlern vorbestellen lassen.

Weitere Infos findet ihr im PlayStation-Blog.