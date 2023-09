„Slow Horses“: Jackson Lamb geht im Dezember in Staffel 3

Apple will die dritte Staffel der Serie komplett im September veröffentlichen. Auf die ersten beiden Folgen am 1. Dezember folgt dann bis zum 29. Dezember jeweils freitags eine weitere Episode. Als Vorgeschmack stehen die beiden ersten Staffeln von „Slow Horses“ für Abonnenten zum Abruf über Apple TV+ bereit.

Die Hauptrolle bei „Slow Horses“ bleibt bei Gary Oldman, der als Jackson Lamb diesmal in turbulente Handlungen zwischen Istanbul und London verwickelt ist, die am Ende den kompletten MI5 bedrohen.

