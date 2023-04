iPadOS 17: Erste Pro-iPads fallen wohl aus dem Support

Welche Mindestvoraussetzungen wir in diesem Jahr auf iPhone-Seite sehen, ist derweil noch strittig. Hier hieß es schon vor einiger Zeit, dass das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X nicht mehr mit iOS 17 kompatibel sind, dem wurde allerdings von anderer Seite her widersprochen .

Wenn es so kommt, hätte Apple auf iPad-Seite alle Geräte mit Prozessoren vom Typ A9 beziehungsweise A9X und älter ausgemustert. Folglich würden vom Herbst an mindestens ein iPad Air 3, ein iPad 6, ein iPad mini 5 oder ein iPad Pro 2017 benötigt, um die neueste iPad-Software aufzuspielen.

Blickt man auf das Alter der genannten Geräte, so sollte die Tatsache, dass diese nicht mehr mit der neusten Version von iPadOS kompatibel sind niemanden ernsthaft wundern. Selbst das iPad 5 hat bereits sechs Jahre auf dem Buckel. Apple garantiert in der Regel dafür, dass die Geräte mindestens fünf Jahre lang mit aktueller Software und neuen Funktionen versorgt werden, meist ist diese Zeitspanne aber deutlich größer.

Mit iPadOS 17 werden voraussichtlich erstmals nicht mehr alle Modelle des iPad Pro kompatibel sein. Die französische Webseite iPhone Soft meldet, dass sie über interne Quellen bei Apple bereits in den Besitz der Liste mit den mit dem nächsten Update für das iPad-Betriebssystem kompatiblen Modellen gekommen ist. Aus dem Rennen sind demnach vom Herbst an das 2015 erschienene iPad Pro mit 12,9 Zoll Bildschirmgröße, das iPad Pro mit 9,7 Zoll Bildschirmgröße aus dem Jahr 2016 und das im Jahr 2017 erschienene iPad der fünften Generation.

Insert

You are going to send email to