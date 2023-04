IKEA Luftqualitätssensor und Mini-Lautsprecher online erhältlich

IKEA hat seinen Onlineshop aufgefüllt und bietet nun unter anderem auch den Luftqualitätssensor VINDSTYRKA und den kleinen Bluetooth-Lautsprecher VAPPEBY zur Bestellung an.

VINDSTYRKA Smarthome-Sensor

Bei VINDSTYRKA handelt es sich. um einen Raumluftsensor mit Smarthome-Anbindung und integriertem Display. Der Sensor ist in der Lage, neben den aktuellen Werten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch das Vorhandensein von Schadstoffpartikeln mit einer Größe von 0,1 bis 2,5 Mikrometer (PM 2,5) zu erfassen und zudem die TVOC-Konzentration – also die Belastung durch flüchtige organische Verbindungen in der Luft zu messen.

Nachdem der neue Raumluftsensor von IKEA zunächst nur über die Filialen des Einrichtungshauses erhältlich war, kann man das für 39,99 Euro erhältliche Gerät jetzt auch online bestellen. Ergänzend zur Anzeige der Messwerte auf dem integrierten Bildschirm kann der Sensor auch im Zusammenspiel mit dem DIRIGERA-Hub von IKEA auch in Smarthome-Umgebungen integriert werden. IKEA hat bereits im März per Update dafür gesorgt, dass die VINDSTYRKA-Messwerte über das eigene Smarthome-System hinaus dann auch an HomeKit weitergegeben werden können.

VAPPEBY als günstiger Mini-Lautsprecher

Ebenfalls neu und online erhältlich ist der kleine Bluetooth-Lautsprecher VAPPEBY. IKEA bietet das Gerät in den Farben Schwarz, Rot und Gelb zum Preis von 15 Euro an. Falls euch der Produktname bekannt vorkommt: IKEA bietet schon seit längerer Zeit einen größeren gleichnamigen Lautsprecher in Darth-Vader-Optik und darüber hinaus auch ein Kindermodell mit integriertem Nachtlicht an.

Der neue kleine VAPPEBY ist wasserdicht und wird speziell auch für die Verwendung unter der Dusche beworben. Die IP67-Zertifizierung erlaubt es aber auch, den 8 x 6 x 8 Zentimeter kleinen Lautsprecher mal im Regen auf dem Balkon oder im Garten zu vergessen.

IKEA zufolge hält der integrierte Akku bei 50 Prozent Lautstärke bis zu 80 Stunden. Zudem lassen sich zwei der Lautsprecher für besseren Klang zu einem Stereoset verbinden. Eine App ist hierfür nicht nötig, es genügt laut IKEA, hierfür die Bedientaste zweimal zu drücken.