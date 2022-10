Apple Refurb Store listet Mac Studio und MacBook Pro 13″ M2

Während der Mac Studio bislang eher ein seltener Gast im Apple Refurb Store war, ist das im Juni vorgestellte MacBook Pro mit M2-Prozessor dort mittlerweile regelmäßig vertreten. So findet sich das mit 13 Zoll Bildschirmgröße kleinste der MacBook-Pro-Modelle dort auch aktuell wieder in verschiedenen Ausstattungsvarianten und Farben zu Preisen zwischen 1.439 Euro und 2.469 Euro.

Apple hat den Mac Studio im März als sein bis heute leistungsfähigstes, mit einem Apple-Prozessor ausgestattetes Mac-Modell vorgestellt. Der Computer ist wahlweise mit Prozessoren vom Typ M1 Max oder M1 Ultra ausgerüstet und lässt sich auf eine bis zu 9.199 Euro teure Vollausstattung mit 128 GB Arbeitsspeicher und 8 Terabyte internem SSD-Speicher erweitern. In der günstigsten Ausführung kostet der Mac Studio bei Apple regulär 2.299 Euro, hat dort bei Bestellung als Neugerät in der Regel aber weiterhin mehrere Wochen Lieferzeit.

