iPadOS 15 mit verbessertem Dateimanagement und NTFS-Unterstützung

Das unten eingebettete, im YouTube-Kanal Fjordstrøm veröffentlichte Video liefert eine Zusammenfassung der mit iPadOS 15 kommenden Neuerungen mit Blick auf die Dateiverwaltung und Apples Dateien-App. Wer im Windows-Umfeld arbeitet, wird sich möglicherweise besonders über die Unterstützung des proprietären Microsoft-Dateisystems NTFS freuen.

Mit iPadOS 15 kann das iPad künftig auch NTFS-formatierte Datenträger lesen. Die Betonung liegt hier allerdings auf „Lesen“, das Ändern auf den NTFS-Medien vorhandener oder auch das Abspeichern neuer Dateien darauf ist nicht möglich.

Darüber hinaus halten mit iPadOS 15 verschiedene vom Mac bekannte Funktionen in der Dateien-App Einzug. So werden laufende Kopierprozesse jetzt prominent in Form eines Fortschrittsbalkens angezeigt. Das Auswählen mehrerer Objekte wird in Verbindung mit Maus oder Trackpad vereinfacht, so kann man mit gedrückter Taste künftig einen Auswahlrahmen um die gewünschten Objekte ziehen.

Im folgenden Video könnt ihr euch die relevanten Neuerungen mit Blick auf das Dateimanagement unter iPadOS 15 ausführlich zu Gemüte führen.