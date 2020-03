iPadOS 14: Apple Pencil bekommt Handschrift-Erkennung

In Teilen existiert die Handschrift-Erkennung auf dem iPad bereits heute. Deutsche Anwender profitieren von dieser allerdings nur, wenn die Notiz-Sprache auf Englisch eingestellt ist.

Handschrift-Erkennung: US-Nutzer profitieren schon jetzt

Während iPadOS bei deutschen Anwendern komplett auf die automatische Texterkennung und die Anzeige eines Titels in den Notizen verzichtet, freuen sich US-Nutzer schon länger über die Auswertung handgeschriebener Texte im System-Hintergrund, die unter anderem dafür sorgt, dass die Spotlight-Suche auch diese Texte durchforstet.

Eine Funktion, die mit iPadOS 14 nicht nur hierzulande Einzug halten sondern auch deutlich ausgebaut werden soll.

Handschrift-Erkennung: Apple versteckt jedoch Schimpfworte

Handschriftliche Eingabe in jedem Textfeld

So deuten Code-Bestandteile einer ersten Vorabversion von iOS 14 nun darauf hin, dass Apple die handschriftliche Eingabe systemweit in allen Textfeldern ermöglichen wird und so nicht nur das Schreiben von Kalender-Einträgen, Erinnerungen und Notizen, sondern auch auch das Beantworten von E-Mails und Nachrichten mit dem Apple Pencil zulassen wird.

Ob Apple dann weiterhin auf die „kinderfreundlichen“ Vorsichtsmaßnahmen setzen wird, die Schimpfwörter nach der Handschrifterkennung schlicht ausblenden, bleibt abzuwarten.