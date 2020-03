iPadOS 13.4 warnt: Zubehör kann WLAN und Bluetooth beeinflussen

Die Logitech-Maus M590 haben für den (gleichzeitigen) Einsatz an iPhone und iPad bislang empfohlen. Die Maus ist schnörkellos, solide-zuverlässig und besitzt einen schnellen Umschalter, der den Cursor auf Tastendruck zwischen Mac und iPad hin und her reich – was will man mehr.

Das gestern ausgegebene Update auf iPadOS 13.4 lässt und die Kaufempfehlung jedoch noch mal überdenken. So zeigt Apples neues iPad-Betriebssystem bei verbundener Logitech-Maus jetzt eine Warnmeldung an, die auf negative Auswirkungen der Maus auf WLAN- und Bluetooth-Verbindung aufmerksam macht.

In den Geräte-Einstellungen schreibt Apple: „Das Verwenden von „M585/M590″ kann sich auf WLAN- und Bluetooth-Verbindungen auswirken.“ Zwar haben wir bislang noch keine negativen Begleiterscheinungen im Mausbetrieb festgestellt, wollten Apples Hinweis aber an euch durchreichen.

Cupertino scheint die Warnmeldung derzeit bei verbundenen Eingabegeräten einzublenden, die sich nicht nur auf Bluetooth verstehen, sondern zusätzliche Funk-Protokolle wie Logitechs 2.4 GHz-Standard (PDF) sprechen.