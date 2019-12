iPadOS 13.3: Aktive Ecken auf dem iPad aktivieren und nutzen

Mac-Nutzer kennen das Konzept der „aktiven Ecken“ aus den Systemeinstellungen von macOS. Auf ifun.de zuletzt in diesem Tipp aus 2017 in einem Atemzug mit zusätzlichen Tastenkombinationen berücksichtigt, lassen sich hier Aktionen definieren, die ausgeführt werden sollen, sobald der Mauszeiger in eine der vier Display-Ecken fährt.

Demo: Die Ecke links blendet die Multitasking-Ansicht ein

iPadOS 13.3 hat die aktiven Ecken nun auch auf Apples Tablet gebracht, stellt sich, ähnlich wie die Maus-Konfiguration, jedoch noch etwas unbeholfen an. Apropos: Am besten fangt ihr mit der hier beschriebenen Mausverbindung an, ehe ihr euch den Konfiguration der Ecken widmet.

Ist eure Maus mit dem iPad verbunden und aktiviert, lässt sich im Bereich Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen > Assistive Touch > Verweilsteuerung festlegen, welche Ecke mit welcher Aktion belegt werden soll. Hier können etwa der Druck auf die Home-Taste, das Aufrufen der Multitasking-Ansicht oder das Einblenden des Docks gewählt werden.

Sind die Ecken, den eigenen Vorstellungen produktiver iPad-Nutzung angepasst, muss nun nur noch die Verweilsteuerung aktiviert werden. Dies hat leider zur Folge, dass die virtuelle „Assistive Touch“-Hometaste durchgehend auf dem iPad-Display eingeblendet wird.

Anschließend empfehlen wir euch, die Dauer der Verweilsteuerung auf 0,25 Sekunden zu reduzieren und die Fallback-Aktion auf „Verweilen anhalten“ festzulegen.

Jetzt seid ihr entsprechend vorbereitet und könnt den Mauszeiger zum Ausführen der definierten Aktionen schlicht in eine der vier Display-Ecken fahren. Dies sieht dann in etwa so aus:

Wir würden uns zwar wünschen, dass Apple das Ausblenden der „Assistive Touch“-Hometaste und eine noch kürzere Verweildauer als 0,25 Sekunden möglich machen würde, experimentieren mit dem aktuellen Ist-Zustand aber gerne eine paar Wochen herum.

Solltet ihr noch auf der Suche nach einer iPad-Maus sein, empfehlen wir nach wie vor die M590 von Logitech. Diese kann per Knopfdruck zwischen Mac und iPad hin und her springen.

