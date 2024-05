iPad-Verkaufsstart: Mängelliste, ZEIT-Gespräch, 40 Hardware-Preise

Acht Tage nach dem Medien-Event vom vergangenen Dienstag gehen heute sowohl die neuen iPad Pro-Modelle als auch das jetzt in zwei Größen erhältliche iPad Air in den Verkauf.

Apple hat im hauseigenen Newsroom heute noch einmal an den Verkaufsauftakt erinnert und geht dort auch auf die unterschiedlichen Konfigurationen ein, die für Preise zwischen 699 und 3.139 Euro sorgen.

Zwischen 699 und 3.139 Euro

699 Euro, so viel kostet das neue iPad Air in der WLAN-Variante mit 11 Zoll und 128 Gigabyte Speicher. 3.139 Euro, so viel muss man für das neue iPad Pro mit 13 Zoll großem OLED-Bildschirm hinlegen, wenn man sich für die Variante mit LTE, zwei Terabyte Speicher und optionalem Nanotexturglas entscheidet.

Beiden Preisen fehlen dabei noch die Kosten für Zubehör wie den neuen Apple Pencil Pro (für 149 Euro) oder das neue Magic Keyboard (ab 349 Euro) sowie für die Zusatzversicherung AppleCare Plus (ab 89 Euro).

Pro-Hardware, „einfaches“ iPadOS

Im Zweifel legt man hier also richtig viel Geld für ein Produkt auf den Tisch, das gemeinhin als mit Abstand beste Hardware aus Cupertino gilt, die von ihrem iPadOS-Betriebssystem jedoch an der kurzen Leine gehalten wird.

Wie kurz die Leine konkret ist, skizziert der App-Entwickler Steve Troughton-Smith: in seinem Blogeintrag The iPad Pro Manifesto (2024 Edition). Grob zusammengefasst lässt das neue Pro-Modell mehr als eine Handvoll Funktionen vermissen, die auch aktuellen Rechnern heutzutage zum Basisumfang gehören.

In der Mängelliste tauchen die folgende Punkte auf:

Hintergrundprozesse : Bessere Handhabung von langen Hintergrundaufgaben.

: Bessere Handhabung von langen Hintergrundaufgaben. Virtualisierung : Einführung von Virtualisierungs-Frameworks zum Ausführen von macOS, Windows und Linux.

: Einführung von Virtualisierungs-Frameworks zum Ausführen von macOS, Windows und Linux. Fensterverwaltung : Verbesserung von Stage Manager mit Entwickler-APIs für bessere Fensterverwaltung.

: Verbesserung von Stage Manager mit Entwickler-APIs für bessere Fensterverwaltung. Tabs : Systemweite Unterstützung für Tabs wie bei macOS und Windows.

: Systemweite Unterstützung für Tabs wie bei macOS und Windows. Audio/Video : Ermöglichung mehrerer gleichzeitiger Audio-/Video-Streams und unabhängiger Audio-I/O-Kontrolle.

: Ermöglichung mehrerer gleichzeitiger Audio-/Video-Streams und unabhängiger Audio-I/O-Kontrolle. Plugins und Erweiterungen : Apps sollen benutzerdefinierte Erweiterungsschnittstellen definieren und anbieten können.

: Apps sollen benutzerdefinierte Erweiterungsschnittstellen definieren und anbieten können. Dateien : Zuverlässigkeit der Dateien-App verbessern, einschließlich Unterstützung für große Dateitransfers.

: Zuverlässigkeit der Dateien-App verbessern, einschließlich Unterstützung für große Dateitransfers. Voller Festplatten-/Dateisystemzugriff : Umfassender Zugriff auf das Dateisystem für Formatierung und Reparatur.

: Umfassender Zugriff auf das Dateisystem für Formatierung und Reparatur. Lokale App-Kompilierung und -Installation : Lokale Entwicklung und Installation von Apps ermöglichen.

: Lokale Entwicklung und Installation von Apps ermöglichen. Menüleiste : Einführung einer persistenten Menüleiste für bessere Auffindbarkeit von App-Funktionen.

: Einführung einer persistenten Menüleiste für bessere Auffindbarkeit von App-Funktionen. Hilfesystem: Modernes Hilfesystem-API für bessere Dokumentation in Apps.

ZEIT-Gespräch

Etwas weniger streng geht die ZEIT mit dem neuen iPad ins Gericht und zitiert aus einem Gespräch mit Apples Marketing-Chef Greg „Joz“ Joswiak. Dieser bittet unter anderem darum, dass das iPad nicht in die Kategorie der konventionellen Tablets einsortiert wird: „Ich mag es nicht, das iPad als Tablet zu bezeichnen. Tablets sind nicht mehr als große Telefone, die für nicht viel mehr gut sind als zum Filmgucken.“