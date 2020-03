iPad Pro 2020: Apples neue Hintergrundbilder zum Download

Das neu von Apple vorgestellte iPad Pro 2020 ist erst ab nächster Woche erhältlich. Wer es nicht erwarten kann, hat die Möglichkeit, die von Apple eigens für die neuen Modelle angefertigten Hintergrundbilder bereits jetzt laden. Das Apple-Blog iSpazio bietet die vier verschiedenen Varianten vorab zum Download an.

Die Kollegen haben sich dabei nicht nur darauf beschränkt, die Originalgrafiken für die unterschiedlichen Varianten des neuen iPad Pro bereitzustellen, sondern bietet die Bilder auch als Wallpaper für das iPhone, andere iPad-Modelle, den Mac und sogar für die Apple Watch an. Vier verschiedene Farbvarianten gibt es:

Für alle, die es noch nicht gesehen haben, hängen wir hier auch gleich noch das zweite von Apple veröffentlichte Video zum neuen iPad Pro mit dem Titel „How to correctly use a computer“ an. Das erste Video „Your next computer is not a computer“ hatten wir bereits gestern in unseren Artikel zur Produktvorstellung eingebunden.