iPad mini 2021 und iPad (9. Gen) jetzt über Amazon erhältlich

Von den am Dienstag neu vorgestellten Apple-Produkten Sind die beiden neuen iPad Modelle die ersten Geräte die sich vorbestellen lassen. Das iPhone 13 wird erst am Freitag nachziehen, die Apple Watch Series 7 folgt später im Herbst.

Sowohl das neue iPad mini 2021 als auch das neue iPad der 9. Generation stehen in allen Farben- und Speichervarianten (mit und ohne Mobilfunk Unterstützung) zur Verfügung und sind mit Apples offiziellem Erscheinungsdatum gekennzeichnet. Die neuen iPads werden am 24. September in den Verkauf gehen.

