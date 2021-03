iPad-Dock von LMP verspricht 4K-HDMI und Gigabit-Ethernet

Mit gewöhnungsbedürftig kantiger Optik sucht das USB-C Tablet Dock Pro von LMP seine Kunden. Der in der Schweiz ansäßige Hersteller bewirbt das Zubehör als Erweiterung für die aktuellen Modelle von iPad Pro und iPad Air.

Neben Anschlüssen für USB-A und USB-C bietet das Ansteck-Dock auch die Möglichkeit zur Verbindung von einem externen Bildschirm mit einer Auflösung von 4K bei 60 Hz über HDMI und der kabelgebundenen Netzwerkanbindung über Gigabit-Ethernet. Darüber hinaus steht ein 3,5-mm-Audioausgang zur Verfügung. Der integrierte USB-C-Port unterstützt den Anschluss eines Ladegeräts und damit verbunden die Stromversorgung über Power Delivery.

Die Abmessungen des Adapters werden vom Hersteller mit 9,3 x 3,1 x 1,2 cm angegeben, das Gewicht beträgt 46 Gramm. Eine mitgelieferte Magnetschiene soll für einfachen und sicheren Halt am iPad sorgen.

LMP will den neuen iPad-Adapter in Kürze zum Preis von 75 Euro in Deutschland ausliefern.