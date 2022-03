iPad Air: M1, neue Kamera und 5G sorgen für solides Update

Die Preise für das neue iPad Air beginnen bei 679 Euro für die Version mit 64 GB Speicherplatz und ausschließlich WLAN. In der Vollausstattung mit 256 GB und Cellular-Option muss man 1.019 Euro hinlegen. Bemängeln darf man hier, dass Apple wohl aus verkaufsstrategischen Gründen auf das Angebot einer Version mit 128 GB Speicher verzichtet. Wer mehr als 64 GB haben will, muss direkt auf die 256-GB-Version springen.

Zumindest mit Blick auf die Zukunft ist auch die 5G-Unterstützung in der Cellular-Version des neuen iPad Air nicht zu verachten. Einen entsprechenden Mobilfunkvertrag und gute Netzverbindung vorausgesetzt, lässt sich so auch unterwegs arbeiten oder streamen, als sei man im heimischen WLAN.

