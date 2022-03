Aufgepasst: Standfuß beim Studio Display lässt sich nicht nachträglich tauschen

Apple bietet den neuen Bildschirm in drei verschiedenen Ausführungen an, die sich teils auch von Preis unterscheiden. Für die höhenverstellbare Version muss man 460 Euro mehr anlegen, als für die beiden einfacheren Optionen:

Man muss Apple ankreiden, dass dieser Umstand zweifellos besser kommuniziert werden müsste. Der entsprechende Hinweis wird nämlich nur während des Bestellvorgangs angezeigt und erscheint auch dann erst, wenn man das per Mausklick das Fenster mit den zusätzlichen Informationen zu den drei Befestigungsoptionen anklickt. Erst dann wird klar, dass die Halterungen in den Bildschirm integriert und somit nicht austauschbar sind.

