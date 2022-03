Apples Event-Videos auf Deutsch

Wir hängen euch die neuen Apple-Videos „Der neue Mac Studio und das neue Studio Display“, „M1 Ultra – Ein Game Changer“ und „Das neue iPad Air – Jetzt mit M1“ unten an. Zudem betten wir auch nochmal die vollständige Aufzeichnung der einstündigen Veranstaltung mit ein und wollen damit verbunden an die Option erinnern, sich den englischen Text für besseres Verständnis auch als Untertitel anzeigen zu lassen – optional ist hier sogar eine automatische Übersetzung möglich.

Es dauert ja gewöhnlich immer ein wenig, bis Apple seine Support-Dokumente und Videos auch in einer deutschen Fassung bereitstellt. Wenn es jedoch um Marketing geht, ist der Hersteller meist deutlich schneller am Start. So wurden drei insgesamt fünf im Rahme der gestrigen Apple-Keynote gezeigten Produktvideos inzwischen auch als deutsche Fassung veröffentlicht.

