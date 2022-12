Eve Outdoor Cam jetzt auch mit weißem Gehäuse erhältlich

Das neue Modell der Sicherheitskamera von Eve unterscheidet sich technisch nicht von der bereits seit dem Frühjahr erhältlichen Version in Schwarz. Die wichtigste Info dürfte hier erstmal sein, dass der Funktionsumfang des Geräts ohne iCloud+-Abo stark eingeschränkt ist. Man kann dann nämlich nur auf das Live-Bild des Geräts zugreifen, da Eve keine alternative Speicheroption zu Apples HomeKit-Cloud vorsieht. Auch die Anbindung an lokalen Speicher ist nicht möglich. Für den Fernzugriff ist wie bei HomeKit üblich ein Apple TV oder ein HomePod als Internet-Gateway erforderlich.

„Gehäuse jetzt auch in Weiß“, das kommt euch bekannt vor? Das liegt vermutlich daran, dass Netatmo seine optisch ähnliche und ebenfalls mit HomeKit kompatible Außenkamera mit Alarmsirene seit einiger Zeit schon ebenfalls in beiden Farbvarianten anbietet.

