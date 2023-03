Internet-Satellitenschüssel von Starlink jetzt auch zur Miete

Gemietete Hardware von Starlink muss innerhalb von 30 Tagen nach der Stornierung des Angebots in gutem Zustand zurückgeschickt werden. Starlink stellt hierfür ein Versandetikett bereit. Falls die Frist nicht eingehalten wird, wird dem Kunden der aktuelle Neupreis der Starlink-Hardware in Rechnung gestellt.

Die Miet-Sets von Starlink sind allerdings nur für die Installation in Privathaushalten verfügbar, wer das Satelliten-Internet im Wohnmobil oder im geschäftlichen Umfeld nutzen will, muss die Grundausstattung weiterhin käuflich erwerben.

Starlink bietet die für die Anbindung an sein Satelliten-Internet benötigte Hardware jetzt auch zur Miete an. Zudem ist der Kaufpreis für die Geräte weiter gesunken, seit wir zuletzt einen Blick auf die Angebote des Unternehmens geworfen haben – die Hardware lässt sich jetzt schon für 300 Euro erwerben.

