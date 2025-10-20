Internet-Probleme: AWS-Ausfall und das Ende von dns0.eu

Wenn ihr aktuell Probleme mit Onlinediensten oder dem allgemeinen Zugriff auf das Internet habt, kann dies zwei Gründe haben. Zum einen kämpft das Cloud-Computing-Angebot AWS (Amazon Web Services) bereits den ganzen Vormittag mit massiven Problemen. Zudem hat der DNS-Dienst dns0.eu quasi über Nacht seinen Betrieb eingestellt.

Die Probleme von Amazon sollten inzwischen weitgehend behoben sein. Der Anbieter lässt auf Basis der bisher vorliegenden Informationen wissen, dass ein internes DNS-Problem in der AWS-Region US-EAST-1 eine Kettenreaktion mehrerer AWS-Dienste ausgelöst hat. In der Folge haben die Anwendungen von Kunden nicht mehr zuverlässig oder gar nicht mehr gearbeitet.

Der Ausfall hat dabei gleichermaßen externe Unternehmen betroffen, die Rechenkapazität bei Amazon gemietet haben, wie auch Dienste von Amazon und deren Tochterfirmen. So ist es beispielsweise zumindest für einen Teil der Kunden auch jetzt noch nicht möglich, auf die Sicherheitskameras von Ring zuzugreifen. Im Laufe des Vormittags berichteten Nutzer verschiedenster Anwendungen, darunter auch des Messenger-Dienstes Signal, von Störungen oder vollständigen Ausfällen.

Amazon sowie deren betroffene Kunden sind derweil weiterhin damit beschäftigt, die betroffenen Dienste in vollem Umfang wiederherzustellen.

dns0.eu streicht die Segel

Das überraschende Ende von dns0.eu könnte bei Nutzern für Probleme sorgen, die das vor zweieinhalb Jahren als sicherer europäischer DNS-Dienst gestartete Angebot angenommen und in den DNS-Einstellungen ihrer Computer oder Mobilgeräte hinterlegt haben.

Das aus Frankreich stammende Angebot wollte auf gemeinnütziger Basis eine Alternative zu großen DNS-Diensten wie Cloudflare oder Google schaffen, deren Server ausschließlich innerhalb der EU stehen und die sich konsequent an die Datenschutz-Grundverordnung hält. Die Einstellung hatte wohl wirtschaftliche Gründe. Als Alternative werden die Angebote DNS4EU und NextDNS empfohlen.