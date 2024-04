Interesse an der Apple Vision Pro flaut ab

Während wir in Deutschland noch darauf warten, dass die Apple Vision Pro überhaupt auf den Markt kommt oder Apple wenigstens einen groben Zeitrahmen für den Verkaufsstart hierzulande vorgibt, hat das Interesse an der Datenbrille in den USA wohl deutlich nachgelassen.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman beruft sich in seinem aktuellen Newsletter auf Informationen aus den amerikanischen Apple-Ladengeschäften. Dem zufolge ist die Nachfrage nach Vorführungen der Vision Pro deutlich gesunken. Nicht selten würden Kunden zuvor gebuchte Präsentationstermine verfallen lassen und die Verkaufszahlen seien zumindest in einem Teil der Apple Stores deutlich eingebrochen. Statt ein paar Geräte am Tag würden diese jetzt nur noch eine Handvoll Geräte über die ganze Woche hinweg absetzen.

Präsentation der Apple Vision Pro vergangenen Sommer

Ein Stück weit war diese Entwicklung wohl aber auch abzusehen. Der potenzielle Käuferkreis für Apple Vision Pro war wohl schon allein aufgrund des hohen Preises für das Gerät im Vergleich zu sonstigen Apple-Produkten sehr begrenzt. Zudem kommt, dass das Gerät keine Überraschung aus dem Hut zaubern konnte, sondern sich wie erwartet erstmal nur mit derart großen Einschränkungen nutzen lässt, dass es für den Mainstream zumindest zu diesem Preis keine Option darstellt.

Auf die auch von Gurman aufgeworfene spannende Frage, wie regelmäßig Nutzer die Vision Pro noch verwenden, nachdem ihre anfängliche Euphorie verflogen ist, bekommt man bislang keine umfassende Antwort. Aus der Perspektive eines Privatnutzers heraus fehlen hier uns weiterhin überzeugende Argumente für den Kauf. Wer nicht alleine wohnt, hat hoffentlich besseres zu tun, als abends mit der Vision Pro auf dem Kopf auf der Couch zu sitzen und für die auf der Meta Quest erfolgreichen Kategorien wie Fitness- oder auch Gaming-Apps scheint die Apple-Brille noch nicht bereit oder gar nicht erst in Frage zu kommen.