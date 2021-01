Interaktive Lern-E-Books für Physik und Mathe fortan kostenlos

Die im Apple Book Store erhältlichen Lehrbücher „Physik 7“, „Physik 8“ und „Mathematik Oberstufe: Analysis“ von Andreas Huber können jetzt kostenlos geladen werden. Wie der Autor mitteilt, werden die Bücher in Zukunft wohl nicht mehr aktualisiert, mit dem kostenlosen Angebot wolle er ab sofort dazu beitragen, den derzeit nötigen Distanzunterricht zu unterstützen.

Bei den drei Büchern handelt es sich laut Angaben des Autors um die drei beliebtesten Lehrbücher für Physik und Mathematik bei Apple Books, darunter mit „Physik 7“ ein Gewinnertitel des Deutschen eBook Awards. Die Titel wurden über die letzten sieben Jahre hinweg veröffentlicht und integrieren Apples erweiterte und interaktive E-Book-Optionen wie interaktive Multi-Touch-Widgets.

Alle drei Lehrbücher wurden seit ihrer Einführung kontinuierlich weiterentwickelt und damit verbunden auch neue Technologien, darunter auch der Apple Pencil optimiert.

Anstatt die Lehrbücher nach der Einstellung von iBooks Author einfach so im Apple Book Store zu belassen oder gar zu entfernen, habe ich — auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Pandemie, welche mehr als deutlich die Wichtigkeit von digitalen Bildungsangeboten vor Augen führt, sowie des andauernden Distanzunterrichts und der damit verbundenen Herausforderungen — die Möglichkeit gesehen, einen kleinen Beitrag zu leisten und die Lehrbücher ab sofort völlig kostenlos anzubieten. Auch wenn diese nur einen sehr kleinen Teil des Fächerspektrums in wenigen Jahrgangsstufen einer Schulart abdecken und während meiner Schulzeit entstanden und dementsprechend auch in diesem Kontext zu betrachten sind, freue ich mich, wenn sie dennoch als Ressource nützlich sein können – oder auch als Inspiration und Ansporn für andere, ähnliche Projekte zu starten.