Instagram-Chef erteilt iPad-Version eine Absage

Die fehlende PayPal-Adaptierung fürs iPad hatten wir heute bereits zum Thema. Wenn es darum geht, abseits von Apples Taschenrechner weitere fehlende iPad-Apps aufzuzeigen, ist neben WhatsApp stets auch recht schnell die Rede von Instagram. Hier braucht ihr euch allerdings erstmal keine großen Hoffnungen auf eine iPad-Erweiterung machen.

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things.

— Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022