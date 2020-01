Instagram bringt Messaging-Funktion in den Browser

Instagram sucht mehr Präsenz im Web. Einst als reine Foto-App gestartet, hat die Facebook-Tochter ja längst auch Messenger-Funktionalitäten integriert. Diese Instagram-Direktnachrichten sollen künftig auch im Webbrowser zur Verfügung stehen. Ein erster Test ist bereits gestartet.

DMs, but make them desktop. 👍

We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG

— Instagram (@instagram) January 14, 2020