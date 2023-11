„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ bald bei Disney+

Bereits seit Mai können Nutzer von Disney+ im Rahmen ihres Abonnements die ersten, in den Jahren 1981 bis 2008 veröffentlichten Filme aus der „Indiana Jones“-Reihe sehen. Fans des von Harrison Ford dargestellten Archäologen und Abenteurer dürfen sich schon auf den kommenden Monat freuen. Vom 15. Dezember an wird mit „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ der neueste und letzte Teil der Reihe im Programm von Disney+ enthalten sein.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ist hierzulande am 29. Juni in die Kinos gekommen und hat weltweit über 380 Millionen Dollar eingespielt. In der Hauptrolle ist erneut Harrison Ford zu sehen und wird unter anderem von der Fleabag-Darstellerin Phoebe Waller-Bridge begleitet. Als ausführende Produzenten werden Steven Spielberg und George Lucas gelistet.

Begleitende Exklusiv-Doku

Über die Qualität des neusten „Indiana Jones“-Teils streiten sich die Kritiker. Zumindest wenn man Disney+ hat, sollte das nicht groß ins Gewicht fallen, kann man sich vom kommenden Monat an doch selbst ein Bild davon machen.

Zeitgleich mit dem Filmstart will Disney auch einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford“ auf Disney+ veröffentlichen. Die Produktion befasst sich in Spielfilmlänge mit dem Hauptdarsteller und dessen legendärer Filmrolle. Disney verspricht im Rahmen der Dokumentation darüber hinaus noch nie zuvor gesehenes Filmmaterial und Interviews mit Ford, Spielberg, Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, James Mangold und zahlreichen weiteren Personen aus dem Umfeld der Produktionen.

Disney+ seit diesem Monat teurer

Ob sich wegen diesem Neuzugang der Abschluss eines Abos von Disney+ lohnt, sei mal dahingestellt. Der Videodienst hat mit Beginn dieses Monats seine Preise erhöht und setzt jetzt beispielsweise wie Netflix auch auf ein Basis-Abo mit Werbung. In dieser günstigsten Stufe bezahlen Neukunden jetzt 5,99 Euro monatlich, das Standard-Abo schlägt mit 8,99 Euro und Disney+ Premium mit 11,99 Euro zu Buche. In der Grafik unten seht ihr die Unterschiede zwischen den einzelnen Preisstufen.