In eigener Sache: Pfingsten ohne Push

Zum bevorstehenden Auftakt des langen Pfingstwochenendes rufen wir euch ein freundliches Hallo zu und kippen uns einen gut gefüllte Schale Asche über die Häupter: Wir Trantüten haben vergessen unser Push-Zertifikat pünktlich zu erneuern.

In der Folge müssen wir den automatischen Versand der Überschriften, mit dem wir Nutzer der ifun.de-App für gewöhnlich auf neue Inhalte aufmerksam machen, vorübergehend unterbrechen. Wer sich in der Vergangenheit für den Erhalt unserer Push-Meldungen entschieden hat, egal ob mit oder ohne Ton, wundert sich daher bitte nicht über eine kurzfristige Funkstille, an deren Behebung wir bereits arbeiten.

Also, für alle die sich bereits wundern: Die fehlenden Hinweise haben nichts mit eurem Gerät zu tun, wir sind schuld. Wir haben schlicht nicht rechtzeitig auf den Kalender geschaut und bitten euch diesbezüglich um Entschuldigung.

Die kurze Variante: Auf ifun.de und iPhone-Ticker.de läuft der Nachrichten-Alltag wie gewohnt weiter, um auf neue Inhalte wieder per Push-Meldungen aufmerksam zu machen, müssen wir jedoch auf die Freigabe eines App-Updates durch Apple warten. Bis dahin muss manuell auf neue Inhalte geprüft werden. Sorry!

Safari Push als Alternative

Wer möchte kann die Wartezeit mit unsere Safari-Push-Mitteilungen überbrücken. Um diese zu erhalten steuert ihr unsere Seite mit dem Safari-Browser an und wählt ganz unten auf der Seite den Link „Safari-Push“ an.